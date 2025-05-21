Karar sayısı arttı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz; Meclis’in dünkü birleşiminde muhalefet milletvekillerinin, kuzeydeki Rum mülkleri, tutuklamalar ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalıştırılmasına ilişkin eleştirileri rakamlarla yanıtladı.

“TMK’nın etkin çalıştırılması KKTC için elzemdir” diyen Oğuz, 2024 yılında görüşülen 2 bin 32 dosyanın 222’sinin sonuca bağlandığını; 2025 yılında ise 14 haftada bin 167 dosyanın görüşüldüğünü belirtti.

Oğuz, Avrupa Konseyi’nde açılan 10 dosyanın 5’inin bittiğini, 5’inin devam ettiğini; AİHM’de açılan 12 davanın sonuçlandığını; yeni 10 tebliğden birinin bittiğini, 9’unun ise devam ettiğini söyledi. Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, bir plan ve program dahilinde ödemelerin yapıldığını söyledi.

Mülkiyet meselesi gündeme geldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda mülkiyet meselesi de gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, “TMK’nın etkin çalıştırılması KKTC için elzem” diyerek, 2024 yılında görüşülen 2 bin 32 dosyanın 222’sinin sonuca bağlandığını; 2025 yılında 14 haftada 1167 dosya görüşüldüğünü belirtti.

Oğuz, Avrupa Konseyi’nde açılan 10 dosyanın 5’inin bittiğini, 5’inin devam ettiğini; AİHM’de açılan 12 davanın bittiğini; son yeni 10 tebliğ olduğunu ve bunun birinin bittiğini, 9’unun ise devam ettiğini kaydetti. Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın mükellefiyetlerini yerine getirdiğini söyledi.

Yabancıların mal edinmesiyle ilgili yasanın alelacele geçirilmediğini ifade eden Oğuz, sektörün gelişmesiyle ilgili adım atıldığını kaydetti. İş insanlarının talepleriyle yasada düzenlemeler yapıldığını kaydeden Oğuz, “Akşamdan sabaha değil bunun bir çalışması var” dedi.

Rum Yönetimi'nin, Kıbrıslı Türklere ekonomi anlamda darbe vurmak istediğini belirten Oğuz, “Hep Rum’un ipiyle kuyuya ineceksek bizim bu Meclis’te ne işimiz var? Biz devletiz” vurgusu yaptı.

Bakan Oğuz, Rum Yönetimi’nin son yaptıklarının neden kınanmadığı eleştirisine bulundu.

İçişleri Dursun Oğuz, iş insanlarının sıkıştığı ortamda sektörle beraber bu kararı aldıklarının dile getirdi. Dörtlü hükümet döneminde sektörde sıkıntılar olduğu zaman eldeki mevcut konut rezervini azaltmak için yabancılara sayının arttırıldığını ifade eden Oğuz, “Doğru yaptınız. O günkü doğruydu. O günkü doğru da bugünkü mü yanlış?” diye sordu.

TMK ödemelerini yaptık

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, “Hiçbir hükümet döneminde bu hükümet döneminde olduğu gibi Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ödemeleri konusunda çalışma yapılmadı. Bugün itibarı ile 2020 yılına kadar tüm hükümleri ödemiş olan bir hükümetiz. 2021 yılı ödemeleri konusunda da bayağı mesafe kat ettik” dedi. Berova TMK ödemelerini yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

