Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi’nin mülkiyet politikaları konusunda Ankara ile çalışmaların devam ettiğini, ciddi müzakere ve tartışmaların sürdüğünü belirterek “Bu tutumlar cevapsız kalmayacak” dedi.

Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP milletvekillerinin Güney Kıbrıs'ın mülkiyet konusundaki uygulamaları ve bununla ilgili yapılanlara yönelik eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına uyguladığı politikanın herkesi rahatsız ettiğini belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının Kıbrıs sorunu tarifinin “istila ve işgal”; çözüme yönelik politikalarının da “işgalin sona ermesi” olduğunu kaydederek, “Rum tarafı 1974’ü ters döndürmeye çalışan bir politika güderken biz geleceği 1974’ün üzerine kurma politikasıyla siyaset yapıyoruz. Taban tabana zıt iki yaklaşım var… ” dedi.

Ertuğruloğlu, mülkiyet konusuyla alakalı Ankara ile çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ertuğruloğlu, “Bu konu siyasilerin nutuk sallaması ile değil hukuki hazırlık, veriler ve tecrübe ile çözülecek bir konudur” dedi.

Ciddi müzakereler ve tartışmaların sürdürüldüğünü yineleyen Ertuğruloğlu, “Bu tutumlar cevapsız kalmayacak” dedi.

