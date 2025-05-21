Satış değil heyecan

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken, çantasında cinsel gücü artırıcı jel ile elektronik sigara bulunarak tutuklanan Resul Aslan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, ‘İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket ve gümrüksüz mal tasarrufu’ suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Mayıs 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Girne Turizm Limanı’nda gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis; zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada çantası içerisinde 7 Kutu Kamagra marka cinsel gücü artırıcı jel ve 7 adet Vozol marka elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis; bu süre içerisinde gerekli araştırmaların yapıldığını, ifadelerin alındığını belirerek, zanlının davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

