Ercan'da 8 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat 2023, Ercan Havalimanı'ndan gerçekleşmesi planlanan 8 seferin iptal edildiği açıklandı. T&T Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklama göre, yolcuların uçak değişikliği 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabileceği bildirildi.

İptal edilen seferler:

TK964 İST-ECN 01.50

TK965 ECN-İST 03.15

TK7744 SAW-ECN 06.50

TK7745 ECN-SAW 08.10

TK0960 İST-ECN 08.25

TK0961 ECN- İST 09.50

TK7748 SAW-ECN 13.25

TK7749 ECN- SAW 14:40