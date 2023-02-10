İkinci tur heyecanı

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Anastasiadis hükümeti üyelerinden Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ile Tarım Bakanı Kostas Kadis’in Pazar günü ikinci turu yapılacak başkanlık seçimlerinde Nikos Hristodulidis’i destekleyeceklerini yazdı.

İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kiriakos Kusios’un da Hristodulidis’in tarafında görüldüğünü belirten gazete, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise Mavroyannis lehinde çalıştığını kaydetti.

Maliye Bakanı Konstanstinos Petridis, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos ve Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın da Hristodulidis’i desteklemeyeceğinin görüldüğünü yazan gazete, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile Adalet Bakanı Stefi Draku’nun da aynı çizgide olduklarını ekledi.

Ekologlar taraftarlarını serbest bıraktı

Güney Kıbrıs’taki Ekologlar Hareketi de, üyelerinin bu Pazar günü ikinci turu yapılacak başkanlık seçimlerinde kendi isteklerine göre oy kullanmasına karar verdi.

Haravgi gazetesi, Ekologlar Hareketinin başkanlık seçimlerinin ikinci turundaki resmi pozisyonunun belirlenmesi için bir oylama yapıldığını kaydetti.

Oylamamaya göre üyelerin yüzde 44,3’ünün Mavroyannis, yüzde 32,8’inin de Hristodulidis için oy kullanmayı tercih ettiğini belirten gazete, Ekologlar Hareketi tüzüğüne göre, herhangi bir adayın hareket tarafından desteklenmesi için oyların yüzde 60 ve fazlasını toplaması gerektiğini ifade etti.