Kalplerde yaşayacak

Ömer KADİROĞLU

Hatay’daki deprem sonrasında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Sivil Savunma personeli Amaç Arnavutoğlu, dün düzenlenen tören sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören sırasında oldukça duygulu anlar yaşandı.

Arnavutoğlu için dün önce saat 11.30’da personeli olduğu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene, Arnavutoğlu'num ailesi, bazı bakanlar, komutanlar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve iş arkadaşları, yöneticisi olduğu Göçmenköy ve Taşkınköy Spor Kulübü temsilcileri katıldı.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Arnavutoğlu, çevresinde sevilen, yardımsever ve başarılı bir kişiydi.

Tabutuna karanfiller bırakıldı

Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından omuzlarda taşınarak, tören alanına getirilen Arnavutoğlu’nun tabutunun üzerine sivil savunma üniforması ve karanfil bırakılarak, dualar okundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşması ile tamamlandı.

Karaca, törende yaptığı konuşmada, Amaç Arnavutoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Karaca, Arnavutoğlu’nun 1 Temmuz 2003 yılında aralarına katılan, en zor görevleri yerine getirmiş bir mesai arkadaşları olduğunu kaydetti.

“Güler yüzlü, çalışkan, çevresi ve arkadaşları tarafından sevilen ve sayılan bir kişiydi” diyen Karaca, tecrübeli bir eğitimci ve arama-kurtarma personeli olan Arnavutoğlu’nun onlarca kez deprem çalışmalarına katılmış, bir deprem anında ne yapılması gerekeni çok iyi bilen biri olduğunu söyledi. Arnavutoğlu'na, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığındaki törenin ardından, saat 12.00’de Göçmenköy İdmanyurdu Spor Kulübü’nde de tören yapıldı.

Arnavutoğlu, İsmail Safa Camii’nde saat 14.00’te kılınacak cenaze namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.