Yüzyılın felaketi

Asrın felaketinin yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye ve Adana'da çeşitli kurum ve kuruluşların görevlileri ile gönüllülerden oluşan 113 bin 318 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli deprem bölgesinde görev yapıyor. Ekipler canla başla çalışırken, her geçen gün kayıp sayısı artıyor.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma açan depremde can kaybı 17 bin 674'ye yükseldi. Yaralı sayısı 72 bin 879, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

FAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan dün saat 16.00’ya kadar geçen zamanda, bin 300’e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023’e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre bölgenin, “yüksek tehlikeli yer” kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin “ölçülen ivme değerlerine”, “şiddetine” ve “Coulomb Gerilme Analizine” ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa’nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

