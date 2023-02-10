3 ayda yargı

Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında yaşanan olayda baltayla korkutulduğu için 11 metre yükseklikten atlayıp ağır yaralanan 23 yaşındaki Nijeryalı Chukwudi Oliver Nwauisi’nin ölümüne neden olan Isaiah Edirium ile Amurie Andrew dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Haspolat’ta belediye evleri 2. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini anımsattı.

Polis çavuşu, Isaiah Edirium ve Amurie Andrew’in ikamet etmekte oldukları apartmana depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwui Oliver Nwauuisi’yle tartıştıklarını belirtti.

Polis, zanlıların tartışma esnasında Nwauuisi’ye balta gösterip korkutarak, ikametgâhın açık olan balkonundan atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis, 11 metre yükseklikten atlayan Nwauuisi’nin ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlıların olay sonrası evden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma sonucu Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu iki zanlının Felix Engozi’nin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda zanlının iadesinin istendiğini, Birleşmiş Milletler askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim aldıklarını aktardı. Polis memuru, tutuklanan Felix Engozi’nin 31 Ocak 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildiğini anımsattı.

Polis, Isaiah Edirium ile Amurie Andrew hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını, işlenen suçun oldukça ciddi olduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme, zanlıları yargılanmak üzere 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderdi.