Yedikonuk ağladı

Hüseyin ÇİÇEK

Tatil için gittiği İskenderun’da deprem sonrası enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Şeyma Köse ile 18 aylık bebeği Poyraz ise dün köyleri Yedikonuk’ta toprağa verildi.

Köyün sevilen ve sayılan insanlarından olan Şeyma Köse’nin acılı eşi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Yedikonuk sakinleri, yaşanan acı ölümler karşısında oldukça üzgün olduklarını ifade etti. Cenazeler, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Yedikonuk Mezarlığı’nda defnedildi.