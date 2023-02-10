Tümü tedavi altında 

Ömer KADİROĞLU

Haspolat’ta dün meydana gelen trafik kazasında aralarında üç aylık bebeğin de bulunduğu toplam beş kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında Haspolat’ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, Sevim Aydal (K-33), yönetimindeki GZ 525 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dört yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı. Sürücü o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Saiful İslam Jasim (E-45) yönetimindeki LK 859 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da yoldan çıkarak askeri birliğin tellerini koparıp durabildi. Kaza sonucu yaralanan; her iki araç sürücüsü ile GZ 525 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan Bebek Ağrı (K-56), Gülcan Reyhanlıoğlu Ağrı (K-27) ile Şifa Ağrı (3 Aylık) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kısa sürede taburcu edildi

Bu arada Lefkoşa Girne Kapısı’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyyar satış arabasıyla yolu geçmeye çalışan Davut Dolu (E-60) hafif yaralandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 07.10 sıralarında meydana gelen kaza, Ahmet Erdan Mişon’un (E-69), yönetimindeki HF 384 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada seyyar satış arabasıyla yolu iterek geçmeye çalışan Davut Dolu’ya çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Davut Dolu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dolu tedavisinin ardından kısa sürede taburcu edildi.