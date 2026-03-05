Ercan’da tutuklandı cezaevine gönderildi

İki adet dişi kırma cins köpeği gümrüğe beyan etmeyerek ülkeye sokmaya çalışan, alıkonulduktan sonra yetkililere sahte kuduz teşhis belgesi ibraz eden Y.S. Ercan Havalimanı’nda tutuklandı. Zanlı,

“Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 3 Mart 2026 tarihinde saat 10.50 sıralarında Türkiye’den KKTC’ye gelen zanlının, beraberinde getirmiş olduğu iki adet dişi kırma cins köpeği gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi. Polis, aynı gün tespit edilen zanlının Ercan Havalimanı’na gelen Veteriner Dairesi görevlilerine köpeklerle ilgili Türkiye’de sahte olarak düzenlenmiş iki adet kuduz teşhis belgesini sunarak tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, Veteriner Dairesi ile yapılan görüşmede 2024 yılında barkod sistemine geçildiğini, zanlının sunduğu belgelerde barkod bulunmadığını ve belgelerin 2025 yılında düzenlenmiş göründüğünü, daire sisteminde yapılan araştırmada ise söz konusu belgelerin sahte olduğunun tespit edildiğini öğrendiklerini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde belgeleri Türkiye’de bir şahıstan aldığını ve sahte olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı. Zanlının ilgili şahsın ismini verdiğini belirten polis, Türkiye makamlarıyla temasa geçilerek ismin bildirileceğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının Türkiye vatandaşı olduğunu, KKTC ile hiçbir bağı ve bağlantısı bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.