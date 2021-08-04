Erken ihbar felaketi önler

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi ve alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, vatandaşların seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamasını istedi ve 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişelerin güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiği vurgulanan açıklamada, spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer materyallerin temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

“Bu gibi aletler ile ilgili yapılacak çalışmalardan çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere ve ormanlık alan içerisine sirayet edebilir. Bu yüzden bu gibi çalışmaları yaparken yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir” denilen açıklamada, piknik tüpleri üzerine hacminden büyük tencere veya tava konması durumunda, ısının tüp üzerine yayılarak yangına ve patlamaya sebep olabileceğine de işaret edildi.

Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökülmemesi uyarısı da yer alan açıklamada iş yerlerinde, binalarda ve konutlarda bulunan bacaların temizliğinin de zamanında yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

Bir haftada 37 yangın meydana geldi

Polis Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana geldiğini; bu yangınlar sonucunda yaklaşık 5.638.010 TL tutarında maddi hasar olduğunu duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri “yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar, LPG ve piknik tüpleri, çöp bidonları veya yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen mangal kömürleri ile atılan sönmemiş sigara izmaritleri, elektrik tesisatları ve elektrik panolarında meydana gelen kısa devreler, kundaklama, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, bacalar” olarak sıralandı.

11 yangının Lefkoşa, 14’ünün Gazimağusa, 4’ünün Girne, 6’sının Güzelyurt ve 2’sinin de İskele’de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, belirtilen süre içeresindeki yangın sebepleri ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:

“Piknik tüpü 2, sigara izmariti 9, elektrik telleri 4, spiral makinesi 1, kaynak makinesi 1, ihmal ve dikkatsizlik 4, kundaklama 1, temizlik maksatlı 1, akaryakıt 1, su motorunun kısa devre yapması 1, trafik kazası 1, elektrik panosu2, baca 1, kırık cam parçaları 1, tespit edilemeyen 7”.

