“Türkiyesiz var olamayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiyesiz biz var olamayız, güvenlik içinde yaşayamayız. Dolayısıyla anayasal, siyasal, ekonomik bakımdan varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İstanbul Şubesi tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda davetlilere hitap eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Tatar, Türklerin katliama maruz kaldığını dile getirerek, "İki kez soykırımdan geçtik. 1878 yılı Kıbrıs Türklerinin en acı yıllarından biridir. Çünkü 1571'de bir yıl süreyle verilen mücadeleyle Venediklilerden aldığımız Kıbrıs, 308 sene bizlerin hakimiyetinde kaldıktan sonra İngilizler tarafından kiralanıp sonra da hukuksuz şekilde gasp edildi. Kıbrıslı Türkler orada yalnızlık içinde ama umutlarını kaybetmeden hep Toroslar'a baktı." diye konuştu.

2 devletin temelleri 74’te atıldı

Tatar, 1974'te Türk askerinin adaya çıkmasıyla 2 devletli hayatın temellerinin atıldığını ifade ederek, yıllarca sürdürülen federasyon görüşmelerine değindi.

Söz konusu görüşmelerde nasıl bir ortaklık kurulacağı, Türkiye ve Yunanistan dengesinin nasıl sağlanacağına ilişkin görüşmelerin sürdürüldüğünü anımsatan Tatar, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerle adil bir paylaşım ve kalıcı bir çözüm için iyi niyetli olmadı. Çeşitli BM genel sekreterlerinin önünde müzakereler sürdürüldü. En sonunda da Annan Planı... Bize 'Evet deyin, dünyaya bağlanacaksınız.' dediler. Verdikleri sözleri tutmadılar ve hukuksuzluğun en büyüğünü yaptılar. Tek taraflı olarak Kıbrıs'ı AB'ye aldılar. Kuruluş anlaşmaları açık ve net. Türkiye ve Yunanistan'ın üye olmadıkları herhangi bir uluslararası kuruma ve kuruluşa Kıbrıs üye olamaz. Dolayısıyla Türkiye AB üyesi değildir, nasıl oluyor da Kıbrıs Yunanistan'ın da üye olduğu AB'ye giriyor."

Resepsiyona kimler katıldı?

Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, KTKD İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Kıbrıs gazileri ve davetliler katıldı.

Cengiz Topel’i anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakızağacı Hava Şehitliği'ndeki Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1964'te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladıktan sonra esir düşen, Rumlar tarafından işkenceye maruz kalarak hayatını kaybeden Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı'da bulunan Sakızağacı Hava Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i anarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Şehit Yüzbaşı Topel’in şehit düştüğü yerden getirdiği toprağı Topel’in kabrine bıraktı.

“Güven içerisinde yaşıyoruz…”

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin bugün KKTC’de kendi devletlerinde güven içerisinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek KKTC’nin her zaman yaşayacağını kaydetti.

Malazgirt Savaşı, Kıbrıs’ın Fethi, İstiklal Savaşlarının ve Erenköy Savaşları’nın Ağustos ayında olması hasebiyle bu ayın ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Türk milletine minnet duygularını sunarak teşekkür etti.

İstanbul’da gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları çerçevesinde Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Tatar konuşmasında, Türkiye sayesinde bağımsızlık ve özgürlüğümüze kavuşacağımızı çocukluk zamanlarından bildiğini belirterek, çocukken Toros dağlarını seyrettiği günleri ve yaşadığı korku dolu zamanları anlattı ve “Kötü günlerimizde bizimle beraber olanları, savaşanları, şehit düşenleri ve Anavatanımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının örgütlenerek ve Türkiye’nin de desteğiyle mücadeleye başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının acımasız katliamlara ve zulme maruz kaldığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Hep direndik ve Türkiye de hep yanımızda oldu” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın bir darbeyle ENOSİS’i gerçekleştirmeye çalıştığını ve 20 Temmuz 1974’te Türkiye sayesinde bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kavuştuğumuzu söyledi.

Maraş açılımını anlattı

Kapalı Maraş açılımının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama hedefinde olan Rum tarafının hiçbir zaman anlaşmaya yanaşmadığını belirtti. 47 yıl daha Maraş’ı kapalı tutmanın anlamının olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde Başbakanlık yaptığı dönemde Kapalı Maraş’taki kamuya ait bazı bölgelerin ve deniz sahilinin bir bölümünün açıldığını, 20 Temmuz’da ise ikinci açılımı gerçekleştirdiklerini ve pilot bölge denilen yüzde 3,5’luk bölgeyi yerleşime ve insanlığa açtıklarını belirtti. “Yavaş yavaş bölgenin eski günlerine kavuşturulabilmesi için adımlar atılmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen son altı ayda Kapalı Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının 200 bini geçtiğini belirtti.

“Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması bizi de çok üzmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler mahallesinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Tatar, yangını başından beri endişeyle takip edip, izlediklerini belirterek, “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması bizi de çok üzmüştür. Herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere de Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu: Varlığınız moral verdi

Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın varlığının moral ve güç verdiğini belirterek, “Kendilerine şükranlarımı arz ederim” dedi.