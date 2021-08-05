Güçlü dayanışma

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin iş birliğinde bulunmadığını ve BM kararlarını uygulamadığını; bunun yerine yeni oldubittiler yaratmak için her yolu denediğini” iddia etti.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in bu açıklamayı, Nostos programı çerçevesinde Rum Başkanlık Sarayı’nda kabul ettiği Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’dan 15 gence hitaben yaptığını yazdı.

“Türkiye’nin iş birliğinde bulunmadığını ve BM kararlarını uygulamadığını; bunun yerine yeni oldubittiler yaratmak için her yolu denediğini” öne süren Anastasiadis, gençlere hitap ederek Rum kesiminde bulunacakları süre içerisinde “ara bölge ile dikenli tellere şahit olmalarının yanı sıra, ülkelerini birbirine bağlayan kültürü, derin kökleri ve gelenekleri de tanıyacaklarını” söyledi.

Konuşmasında “binlerce yıllık kültüre sahip devletler olduklarını” savunan Anastasiadis, bu köklerin üç ülke arasında bağlayıcı olduğunu ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü iş birliğinin birçok alana yayıldığını ve bunun üç devlet arasında gittikçe daha güçlü bağlar yarattığını yazdı.

Bunun kanıtının, diaspora konularıyla ilgili Nostos programının 3’üncü aşamasının uygulanması olduğunu yazan gazete, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün Başkanlık Sarayında Nostos isimli, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Gençlik Programına katılan 15 gençle bir araya geldiğini yazdı.

15 gencin Güney Kıbrıs’ta Nostos programının 3’üncü aşamasını gerçekleştirdiğini kaydeden gazete, geçtiğimiz Temmuz ayında birinci aşamanın Mısır, ikinci aşamanın da Yunanistan’da düzenlendiğini belirtti.

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, gençleri kabulündeki konuşmasında, üç ülke arasında uzun yıllara dayanan güçlü ilişkilere değindiğini yazan gazete, üç ülkenin diaspora konularıyla ilgili ilişkisine ve 2018’de başlayan “Nostos- Köklere dönüş” programına özel bir atıfta bulunulduğunu belirtti.

Nostos programının amacının, gençlerin yakınlaşması, aralarında güçlü dostluk bağları kurması, üç ülkeden her birinin tarihini, kültürünü ve geleneklerini aynı zamanda bölgedeki politik gelişmeleri öğrenmesi olduğunu kaydeden gazete, Başkanlık Sarayı’nda yer alan görüşmeye Yunanistan ve Mısır’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçileri Theoharis Lalakos ile Amr Mohsen Hamza’nın da katıldığını ekledi.