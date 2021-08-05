Kabus dolu sekiz gün

Türkiye'de devam eden orman yangınlarında 8'inci gün geride kaldı. Ülke genelinde 33 ilde 183 yangın çıkarken, 167'si söndürüldü. 7 ilde 16 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Manavgat, Milas ve Marmaris'teki yangınlar devam ederken, Aydın Karacasu'daki yangında ise evler tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Öğretmen Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında çıkan orman yangınları ve yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, "16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5250 personel mücadele ediyor" denildi.

Bakan Bekir Pakdemirli son yaptığı açıklamada da, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanlarının 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Köyceğiz'de 2 uçak 4 helikopterle müdahale

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayarak ormana sıçrayan yangında, 7'nci günde söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Köyceğiz'in Yangı mahallesindeki makilik alanda, geçen perşembe günü saat 13.30 sıralarında yangın başladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye erleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 7'nci gün olan bugünde devam etti. Zeytinalanı mahallesinde 8 evin zarar gördüğü yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla da karadan müdahale sürüyor.

Marmaris'te 7'nci gün!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

Marmaris’in kırsal Turgut Mahallesinde bulunan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbir amacıyla geçici olarak kenardan alınarak daha güvenli bölgelere tahliyesi yapılıyor. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait botlar vatandaşları denizde bulunan tur teknelerine güvenli bir şekilde sevkini yapıyor.