İlk defası değil

Lefkoşa’da kamu malına ve bir araca zarar veren 39 yaşındaki Ü.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait halka açık tuvalet içerisindeki aynaları ve park halindeki bir aracın camını kırdığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 5 Kasım saat 17.00 sıralarında Posta Sokak üzerinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait halka açık tuvalet içerisindeki aynaların, zanlı tarafından kırıldığını belirtti. Polis, olay sonucu yaklaşık 20 bin TL tutarında maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Polis, zanlının aynı gün saat 17.15 sıralarında yine aynı sokakta M.G.’ye ait GY 497 plakalı Mercedes marka aracın arka camını, yerde bulduğu taşla kasten vurup kırdığını, bu suretle yaklaşık 12 bin TL tutarında kasti hasara yol açtığını söyledi.

Zanlının kısa süre sonra Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, yapılan araştırmada uyuşturucu, kasti hasar ve askeri yasak bölgeyi ihlal gibi çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru; benzer suçları yeniden işleme olasılığı bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

