2 milyon Euro’luk tazminat davası

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesinde “kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal ” suçlarından yargılanan Kıbrıslı Rumlar A.K. ve A.K.’nin duruşmasına, İskele Kaza Mahkemesi’nde dün devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar dün yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler, emlak şirketi sahibi aynı zamanda avukat olan Vasfi Şınal’ı tanık olarak dinletti.

Şınal, mahkeme huzurundaki tanıkları tanımadığını, kendi aleyhinde Güney Kıbrıs’ta, 2 milyon Euro tutarında tazminat davası açıldığını, bilgilerinin de sanıklarda olması nedeniyle şikayetçi olduğunu ifade etti.

Şınal, sanıkların, kişisel bilgilerini, karşı tarafta kendisine dava açan şahıslara vermek amacıyla bulundurduğu yönünde iddia da bulundu.

Sanık avukatları Öncel Polili ve Uğur Çulhaoğlu, bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Öncel Polili, şirketlerin özel hayatı olmadığını ve şirket sahibi isimlerinin de kamudan gizli olmadığı iddiasında bulundu. Uğur Çulhaoğlu da, tanığa hitaben, “sizin aleyhinizde Güney Kıbrıs’ta açılan bir dava olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor” iddiasında bulundu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine devam etmek amacıyla davayı 12 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.