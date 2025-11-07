Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya bünyesinde yayın yapan tv2020’nin 12’nci yaşını kutlarken, vatandaşlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Kanalın 12’nci yılı dolayısıyla çok sayıda izleyici, tarafsız ve gündemi yakalayan yayınlarından dolayı tv2020’yi tebrik etti.

Ne dediler…

Erkan Özdoğan

“Yerel kanalları izliyorum ve en fazla izlediğim kanal Diyalog TV’dir. Diyalog TV’nin daha objektif olduğunu düşünüyorum. Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Semavi Aşık

“Yerel kanalları fırsat buldukça izliyorum daha fazla da radyodan dinliyorum. Sabah kuşağında Serhat İncirli ve Nazar Erişkin’i izliyorum akşamüzeri de Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın konulara yaklaşımını beğeniyorum. Ayrıca sokak röportajlarını da beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV yeni adıyla tv2020, 12 yılda çok güzel gelişti. Gayet güzel bir performans sergileniyor. Devlet kurumlarında çok fazla personel olmasına rağmen tv2020’nin performansını yakalayamıyor. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Özkay Ertayfur

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi yeni adıyla tv2020’yi izliyorum. Reşat Akar doğruları söylediği için beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın değindiği sorunları yetkililer dikkate alıp çalışmalar yapsalar bu ülke düzelecektir. tv2020’nin yeni yaşını kutlar başarılı ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Hatice Yorgozlu

“Yerel kanallardan sadece tv2020’yi takip ediyorum. Özellikle saat 16.30’u iple çekiyorum. Reşat Akar bizim sesimiz oluyor. Reşat Akar doğruları konuşuyor ve bundan dolayı çok mutlu oluyorum. Başka kanalları çok nadir izliyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla Diyalog TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV daha samimi ve daha içten geliyor. Konulara derinlemesine değiniyor ve bir şeyi iddia ettiği zaman destekli konuşuyor. En büyük özelliklerinden biri de asla boş konuşmamasıdır. Özellikle Reşat Akar’ın programını izlerken de bunu net bir şekilde görüyoruz. Diyalog TV’yi bir numara yapan da tarafsızlığıdır. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Mesude Türken

“Yerel kanallardan sadece Diyalog TV’yi izliyorum çünkü Reşat Akar konulara tarafsız ve doğru bir şekilde değiniyor. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar uzun süre yayınlarının devam etmesini dilerim.”

Mustafa Erbildim

“Yerel kanallardan sadece Diyalog TV’yi izliyorum çünkü doğruları söyleyen tek kanaldır. Bir de Reşat Akar’ın program saati geldi mi televizyon başına geçiyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar çok daha başarılı yıllar dilerim.”

Ali Saraylı

“Yerel kanalların tümünü izliyorum. Diyalog TV en güzel ve en başarılı kanallardan biridir. Reşat Akar insanların içindekilerin sesi oluyor. Reşat Bey’in söylediği güm sözlerin altına imzamı atarım. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Nazan Güneşer

“Yerel kanallardan bir tek tv2020’yi izliyorum. Reşat Bey her şeyin doğrusunu tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırdığı ve halkın sesi olduğu için beğenerek takip ediyorum. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar aynı yolda yoluna devam etmesini temenni ederim.”

Kemal Güneşer

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim kanal tv2020’dir. Reşat Akar’ın programını sürekli takip ediyorum. Diğer kanallarda ilgimi çeken pek bir şey bulamadığım için Reşat Akar’ı severek takip ediyorum. Reşat Akar güncel konuları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktardığı için onu takip ediyoruz. tv2020’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Taner Lord

“Yerel kanallar içerisinde yalnızca Diyalog TV’yi izliyorum ve bu kanalda da en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Çok güzel yayınları var ve Reşat Akar doğruları söylüyor. Tüm Kıbrıs’ın ihtiyacı olan her şeyi Reşat Akar dile getiriyor o nedenle beğenerek takip ediyoruz. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar, nice başarılı seneler dilerim.”

Mustafa Alsancak

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla tv2020 ve BRT’yi izliyorum. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar doğru dürüst ve topluma hitap etmesi yönünü beğeniyorum ve izliyorum. Diyalog TV yani tv2020’ye çalışanları ile birlikte kendini devam ettirmesini dilerim. Sokak röportajları ile halkın sesi olan bir kanaldır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dilerim.”