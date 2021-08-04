38 ilde toplam 163 orman yangını çıktı

Türkiye dün de alevlerle mücadele devam etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangınlarla ilgili bir kişi tutuklandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan son açıklamalara göre 6 ilde 11 noktada orman yangınlarıyla mücadele dün de devam etti.

OGM, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık" sözlerini kullandı.

Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Manavgat'ta bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan zanlı, tutuklandı.

Merkez Kavaklı Mahallesi Side Kavşağı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili C.Y. (16), 30 Temmuz'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.

Antalya ve Muğla’ya 112 TOMA

Antalya ve Muğla'daki yangınlar için TOMA'lar da devreye girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; iki ile toplam 112 TOMA gönderildi. Diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanıldı.

Erdoğan'dan kriz merkezine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

Antalya

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütüldü.

Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı.

Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam edildi.

Bir süre kontrollü geçiş sağlanan Gündoğmuş-Antalya karayolu tamamen ulaşıma açıldı.

Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürdü. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde de etkili oldu.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam etti.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi.

Muğla

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere ilçelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan büyük mücadele verdi.

Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale edildi. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi.

Milas Türkevleri mahallesinde bir siteyi alevler sardı. Güvenlik güçleri sitedeki vatandaşları tahliye etti.

Köyceğiz'de artan alevler nedeniyle bazı mahalleler boşaltıldı.

Kavaklıedere, Menteşe Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.