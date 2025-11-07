Telefonu aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1 Ekim’de M.Ö.S.’yi öldürmeye teşebbüs eden D.K. ile E.D.’nin olayın ardından Girne’de yakalanmasıyla bağlantılı olarak, adı geçenler adına internet üzerinden kiralama yaptığı belirlenen H.Ö., dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Okan Keskin, mahkemeye olguları aktararak, 1 Ekim’de Gazimağusa’da meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı D.K. ve E.D.’nin Girne’de kaldıkları apartman dairesinin H.Ö. tarafından kiralandığının tespit edildiğini bildirdi.

Polis, zanlının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giriş yaptığı esnada tespit edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere arandığını, ancak henüz bulunamadığını kaydeden polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme, H.Ö.’nün 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

