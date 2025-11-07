Telefonu aranıyor

banner564

Gazimağusa’da cinayet işlemeye gelen tetikçilere ev kiralayan zanlı 8 gün daha tutuklu kalacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1 Ekim’de M.Ö.S.’yi öldürmeye teşebbüs eden D.K. ile E.D.’nin olayın ardından Girne’de yakalanmasıyla bağlantılı olarak, adı geçenler adına internet üzerinden kiralama yaptığı belirlenen H.Ö., dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis memuru Okan Keskin, mahkemeye olguları aktararak, 1 Ekim’de Gazimağusa’da meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı D.K. ve E.D.’nin Girne’de kaldıkları apartman dairesinin H.Ö. tarafından kiralandığının tespit edildiğini bildirdi.
Polis, zanlının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giriş yaptığı esnada tespit edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere arandığını, ancak henüz bulunamadığını kaydeden polis, mahkemeden ek süre talep etti.
Mahkeme, H.Ö.’nün 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
 

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 dakika Önce

Yani kiraladığı kişiler suç işlemeye teşebbüs etti diye mi tutuklandı! Eeee bu felsefe ile adaya girişine izin verenler da tutuklanmalı. Saçmalamayın.

Ck
Ck - 4 saat Önce

Yani çocuk onların kim oldugunu ve ne icin adaya geldiklerini bilmiyor olabilir aslinda. Iyice araştirilmalı. Bence ögrenci falan olduklarini söylemis olabilirler.

Doğru Söz
Doğru Söz - 18 saniye Önce

Benim tesbitim ve inancım da artık adaletin olmadığı yerde tetikciye ihtiyaç olduğudur. Ama namuslu tetikci. Adaletin sağlanmadığı furumlarda namuslu adalet sağlayacak tetikciler en büyük ihtiyaç.

