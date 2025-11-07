45 günde yargı

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijeryalı A.C.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde paraya ihtiyacı olduğu için uyuşturucu sattığını itiraf eden zanlı, tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 27 Ekim tarihinde zanlının Göçmenköy’deki ikametgahında arama yapıldığını, yatak odasında satışa hazır vaziyette 41 ayrı paket halinde toplam 38 gram kenevir türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi. Polis, ayrıca hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan makas, jelatin ve kağıt parçaları ile ayakkabı kutusu içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin Türk Lirası, 340 Sterlin, 330 Euro ve 380 doların ele geçirildiğini beyan etti.

Polis, zanlının 22 Ekim tarihinde Lefkoşa’daki bir konumdan 135 gram keneviri teslim aldığını, satışa hazır hale getirdiğini, bunlardan 105 gramını paketi bin Türk Lirası karşılığında sattığını, kalan kısmı ise pakette muhafaza ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu; fakat yeni dönem kayıt harcını henüz yatırmadığını tespit ettiklerini ifade etti. Zanlının ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için uyuşturucu temin ve satışına ilişkin faaliyetlerde bulunduğunu beyan kaydeden polis, serbest kalması halinde benzer suçları işlemeye devam etme olasılığının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

