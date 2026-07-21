Eşitlik ve güvenlik

Barış Harekatı’nın 52’nci yıldönümü münasebetiyle dün başkent Lefkoşa’da düzenlenen törende hem Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru, eşit sahibidir. Azınlık değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istediklerini vurgulayan Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere”, “5+1 olsun diye 5+1” istemediklerini belirtti. Faşist Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’taki uzantılarıyla birlikte adanın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirdiği darbenin tarihidir 15 Temmuz 1974…” diyen Erhürman, garantör ülke Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin Kıbrıslı Türk mücahitlerle birlikte gerçekleştirdiği Barış Harekatı olmasaydı, darbeyi gerçekleştiren Cunta’nın Kıbrıslı Türklere, hatta “hain” olarak niteledikleri Kıbrıslı Rumlara da neler yaşatacağının aşikar olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkı, bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir

Kıbrıs Türk halkının on yıllardır çok açık bir şeyi dile getirdiğini belirten Erhürman, “Bu halk bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru, eşit sahibidir. Azınlık değildir ve hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır. Tarihi bilmekte, yaşanan acıları dün gibi hatırlamakta ama çocuklarının geleceği için iyi niyetle çaba göstermekten de asla kaçınmamaktadır.” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının talebinin net olduğunu dile getiren Erhürman, halkın hiçbir koşulda bu ada üzerindeki haklarından, eşitlikten ve güvenlikten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Yılmaz: 11 yıllık zulüm ve çile dönemi sona erdi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşan Yılmaz ise Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selam ve tebriklerini iletti.

Barış ve istikrar sağlandı

Harekatla Kıbrıs Türkü’nün 1963-1974 yılları arasında yaşadığı 11 yıllık zulüm ve çile döneminin sona erdiğini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin kendi vatanlarında huzur ve güven içinde yaşayabileceği şartların tesis edildiğini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı adada yarım asrı aşan barış ve istikrar oluşturmuş, bu zeminde tüm ada kalkınma ve demokrasi yolunda ilerlemiştir. Askerlerimizin varlığı aynı zamanda Doğu Akdeniz’in barış ve esenliğine de büyük katkı vermiştir.”

Kıbrıs’ta iki ayrı halk var

Kıbrıs’ta iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı devletin varlığına dayanan bir iş birliği zemini oluşturulmasının bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nü azınlık statüsüne indirgeyen ve geleceğini Rum tarafının iradesine bırakan yaklaşımların çözüm üretmeyeceğini ifade etti. “Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir.” diyen Yılmaz, uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının sesini duymaya, iradesine saygı göstermeye ve uzun yıllardır devam eden adaletsiz uygulamalara son vermeye davet etti.

Birileri kapatmaya çalışsa da bizler yeni kapılar açacağız

Kıbrıs Türkü gençliğinin haksız izolasyonlar nedeniyle dünyadan kopmasına ve imkânlarının sınırlandırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Birileri kapatmaya çalışsa da bizler yeni kapılar açacak ve yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır

“Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.” diyen Yılmaz, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilerleyişini durduramayanların, bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacağını vurguladı. Yılmaz şöyle devam etti: “Beşparmak Dağları’nı şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC’nin de yüzyılı olacaktır.” 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı bir kez daha kutlayan Yılmaz, Mehmetçik ve Mücahitleri minnetle yâd ederek konuşmasını, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın KKTC, yaşasın ilelebet sürecek kardeşliğimiz.” sözleriyle tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026, 13:54