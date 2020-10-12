Eşleri yalnız bırakmadı, 11 aday, 11 ayrı sandıkta oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Mustafa Akıncı, UBP lideri Ersin Tatar, CTP lideri Tufan Erhürman, YDP lideri Erhan Arıklı, bağımsız adaylar Kudret Özersay, Arif Salih Kırdağ, Serdar Denktaş, Mustafa Ulaş, Fuat Çiner, Alpan Uz ve Ahmet Boran da dün sabah oylarını kullanmak için sandığa gitti. Çoğu aday eşleriyle birlikte oy vermeye giderken, parti genel başkanları ve eski Cumhurbaşkanları da oylarını kullandı.

Oy verme işlemi saat 08.00’de başladı, listelere kayıtlı seçmenler, 738 sandıkta oy kullandı ve sandıklar saat 18.00’de kapandı. Seçim ve halkoylaması, Coronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre oldukça farklı önlemlerle gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gittikleri sandıklarda, verilen eldivenleri takarak oy kullandı.

Bu çerçevede adaylar, parti genel başkanları ve eski Cumhurbaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.

Adaylar nerede oy kullandı?

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar da oyunu eşi Sibel Tatar ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta kullandı. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay ise Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 75 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi Aliye Ummanel ile oyunu kullanmaya gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oy verdi.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da, Gönyeli İlkokulu’nda eşi Nilden Bektaş Erhürman'la birlikte oy kullandı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı ise eşi, evlatları ve torunlarıyla oy vermeye gitti. Arıklı, saat 10.00’da 9 Eylül İlkokulu’ndaki 185 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş da oyunu eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla saat 09.30’da Gönyeli Belediyesi’nde kurulan 68 numaralı sandıkta kullandı.

Şefik: Ülkeye ve topluma hayırlı olsun

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik de oyunu kullandı.



Lefkoşa’da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanan Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum sonuçlarının ülkeye ve topluma hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Adaylar sabah saatlerinde oylarını kullandı

Bağımsız aday Mustafa Ulaş Alayköy İlkokulu’ndaki 5 numaralı sandıkta saat 09.00’da; bağımsız aday Arif Salih Kırdağ Mahkemelerdeki 124 numaralı sandıkta saat 10.30’da; MDP adayı Fuat Çiner, oyunu Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’ndaki 128 numaralı sandıkta saat 11.00’de; Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, oyunu Edremit’te 81 numaralı sandıkta saat 11.00’de kullandı.

Bağımsız aday Ahmet Boran ise Haspolat İlkokulu’nda 12 numaralı sandıkta saat 15.00’te vatandaşlık görevini yapacak.

Talat ve Eroğlu oyunu kullandı

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oyunu Girne’de kullandı. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu Gazimağusa’daki Polatpaşa İlkokulu’nda kullandı. Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

Parti başkanları da sandıktaydı

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları da oylarını kullandı.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçim sürecinin KKTC halkına yakışır bir şekilde olacağından şüphesinin olmadığını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 191 numaralı sandıkta kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise oyunu Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi 28 numaralı sandıkta kullandı.