Sandık merkezleri dezenfekte edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çevre Sağlığı ve İlaçlama ekipleri belediye sınırları içerisinde yer alan tüm sandık merkezlerini seçim öncesinde olduğu gibi seçimin tamamlanmasının ardından da dezenfekte etti.

Verilen bilgiye göre; 14 kişiden oluşan 4 belediye ekibi önceki gün gerçekleştirilen seçimin 1.turu ardından sandıkların kapanması ile birlikte içerisinde okulların da olduğu tüm sandık merkezlerinde dezenfektan çalışması gerçekleştirdi.



Çocukların ve gençlerin güvenle okula dönebilmesi için okullarda da yoğun bir dezenfekte işlemi yapan LTB ekipleri, 18 Ekim’de gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasında da yine belediye sınırları içerisinde yer alan tüm sandık merkezlerine yönelik dezenfekte çalışması gerçekleştirecek.LTB ekipleri cumhurbaşkanlığı seçimi 1.turu öncesinde de yurttaşların sağlıkla oy kullanabilmesi için Lefkoşa’daki tüm sandık merkezlerini dezenfekte edip, ilaçlamasını yapmıştı.