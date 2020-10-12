Kuzeyde 7, güneyde 20 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 1 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini,1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, sabah saatleri itibariyle sandıkta oy kullanan tüm vatandaşların kurallara uyduğunu gözlemlediğini, gün içerisinde oy kullanılan yerlere giderek bizzat incelemelerde bulunduğunu belirtti.



Pandemi sürecinde bir seçime gidildiğine işaret eden Bakan Pilli, sağlığın öncelik olduğunu, vatandaşların oy kullanma sürecinde kurallara uyduğunu kaydetti ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Güneyde artış

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 3 bin 365 test sonucunda 20 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği açıklandı. Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 2 bin 6'ya ulaştığını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 11:21