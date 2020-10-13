Online yöntem kullanıldı

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Bıçak, uzmanlarla birlikte Qassim Üniversitesi’ni denetledi

Online yöntem kullanıldı
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Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ)  Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak 4-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Qassim Üniversitesi’ni Kıbrıs’tan Online (çevrimiçi) yöntemle WEBEX platforumu üzerinden denetledi.  Uzaktan denetlemede, 2014-2015 yıllarında Suudi Arabistan’ın Ulusal Kalite Denetleme ve Değerlendirme Kurumu’nda (NCAAA) görev yapmış olan Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak görevlendirildi. 
Suudi Arabistan NCAAA adına gerçekleştirilen Qassim Üniversitesi’nin denetlenmesinde  NCAAA danışmanlarından Dr. Suliman Aljubair’ın Akreditasyon Direktörlüğünü  yaptığı denetlemede Prof. Dr. Bıçak’ın yanında 5 kişilik uluslararası uzmanlar panelinde Kral Abdulaziz Üniversitesi, Kalite Güvence ve Akreditasyon Dekanı Prof. Dr. Hamid Abdulraoof Saleh, Brighton Üniversitesi Araştırma Direktörü Prof. Theofanis Fotis, Effat Üniversitesi Kalite Güvence Dekanı Prof. Eman Mohamed ve Georgian Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Merkezi Dekanı Prof. Janice Mawhiney Priest görev aldı.

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Toplam 8 başlık üzerinden yapılan denetlemede, Panel Başkanı olarak Prof. Bıçak Üniversitenin Stratejik Planı ile Yönetişim ve Yönetim başlıkları ile ilgili konularda değerlendirme yaparak bulgularını Denetleme Raporuna aktardı. Qassim Üniversitesi’nin Stratejik Planın değerlendirilmesinde Planın misyonu ile amaç ve hedefleri arasındaki tutarlılığa, hedeflerin yıllık performans kriterlerine ulaşılıp ulaşılmadığına ve Stratejik Plan’ın akademik ve idari birimler tarafından nasıl icra edildiğine bakıldı.
 
 

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 10:28
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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