Kıbrıslı Türkler seçimle uğraşırken, Rumlar Maraş’a doğru yürüdü

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs halkı dün Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanırken, Kapalı Maraş’ın bazı bölümlerinin ziyarete açılmasına tepki gösteren bir grup Rum dün akşam Derinya bölgesinde olay çıkardı. Derinya bölgesinde, Rum barikatında toplanan yaklaşık 250 kadar Rum, taşkınlık yapıp havai fişek attı. Atılan havai fişeklerden iki tanesi ara bölgeye düştü ve yangın çıkmasına neden oldu. Polis, KKTC Derinya Kara Geçiş Kapısında gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Eylemciler barikatı yıkıp geçti

Kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılmasını protesto eden bir grup Rum dün saat 19.30 sıralarında Derinya’da olay çıkardı.



Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Maraş kökenli 250 Kıbrıslı Rum barikatı aşarak ara bölgeye geçti. Eylemcilerin hepsinin siyah giyindiğini, başlarına kapüşon ve yüzlerine maske taktıkları gözlemlenirken, bazıları da ellerinde sopalarla protesto gösterisine katıldı.Eylemde “Kıbrıs Rum’dur, Rum kalacak” sloganı atan protestocuların attığı havai fişeklerden dolayı ara bölgede 3 ayrı yangın çıktı. Yangına Birleşmiş Milletler müdahale etti. Yangın KKTC topraklarına geçmeden kontrol altına alındı.Barikatı yıkıp geçen Rumlara polis müdahale etti. Bazı göstericiler ile Rum polisi arasında arbede yaşandı. Eylemcilerin ellerindeki Yunan bayrakları dikkat çekerken, KKTC polisi de Derinya Kara Geçiş Kapısında gerekli güvenlik önlemlerini aldı.





Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 11:08