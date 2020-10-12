Badminton köylere indi

Badminton Federasyonu 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Aslanköy Parkı’nda düzenlediği "Köy Projesi" ile Aslanköy ve çevre köylerden gelen çocuklara badminton sporunu tanıttı.

Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için Badminton Federasyonunun hazırladığı "Köy Projesi"nin ilki hafta sonu Mesarya bölgesindeki Aslanköy’de gerçekleştirildi.

Gösteri maçı yaptılar

Ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil eden YDÜ'nün 2 başarılı sporcumuz Seymen Deniz ve Eren Özuyanık ile birlikte Milli Takım sporcularından oluşan 8 kişilik bir kadro organizasyonda yer alarak badminton sporunu tanıtmak amacı ile gösteri maçları yaptı.

Alternatif sporla tanışma fırsatı yarattık



Gösteri maçları başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz KKTC'de göreve geldikleri zamandan beri birçok organizasyon ve sosyal sorumluluk projesi yaptıklarını, köy projesinin de bunların en anlamlı ve en önemli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Deniz düzenlediğimiz bu organizasyonla bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı vermenin yanında, şehir merkezlerine gidip de spor yapamayan çocukların da spor yapabilmeleri için olanak sağladıklarını belirtti. Ayrıca bu organizasyonlarla çocukların fiziki gelişimi yanında, sosyal ve ruhen de gelişimi sağlanırken, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını da sağlayacağını söyledi.

Sponsorlara teşekkür etti

Çocukların ve ailelerin katılımı ile organizasyonun daha anlamlı olduğunu belirten başkan Fırat Deniz çocukların mutluluğu ailelerin de mutlu olmasını sağladığını belirtirken, organizasyonun düzenlenmesi için kendilerine destek olan Ana Sponsor Carlton Firması ve Anıl Spor sahibi Sn. Engin Anıl'a, Spor Dairesine, Türkiye Badminton Federasyonuna ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Köydeki çocuklar badminton oynadı

Milli sporcuların gösteri maçlarından sonra küçük çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynatılarak hediyeler dağıtılan organizasyonda, dans gösterisi de yapılarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Aslanköy’deki organizasyonun sonunda Milli sporculara plaket takdim edilirken, köydeki çocuklar da Milli sporcularla badminton oynama şansını ve heyecanını yaşadı.