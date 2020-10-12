Badminton köylere indi

Badminton Federasyonu 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Aslanköy Parkı’nda düzenlediği "Köy Projesi" ile Aslanköy ve çevre köylerden gelen çocuklara badminton sporunu tanıttı.
Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için Badminton Federasyonunun hazırladığı "Köy Projesi"nin ilki hafta sonu Mesarya bölgesindeki Aslanköy’de gerçekleştirildi.
Gösteri maçı yaptılar
Ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil eden YDÜ'nün 2 başarılı sporcumuz Seymen Deniz ve Eren Özuyanık ile birlikte Milli Takım sporcularından oluşan 8 kişilik bir kadro organizasyonda yer alarak badminton sporunu tanıtmak amacı ile gösteri maçları yaptı.
Alternatif sporla tanışma fırsatı yarattık
Sponsorlara teşekkür etti
Çocukların ve ailelerin katılımı ile organizasyonun daha anlamlı olduğunu belirten başkan Fırat Deniz çocukların mutluluğu ailelerin de mutlu olmasını sağladığını belirtirken, organizasyonun düzenlenmesi için kendilerine destek olan Ana Sponsor Carlton Firması ve Anıl Spor sahibi Sn. Engin Anıl'a, Spor Dairesine, Türkiye Badminton Federasyonuna ve katkı koyan herkese teşekkür etti.
Köydeki çocuklar badminton oynadı
Milli sporcuların gösteri maçlarından sonra küçük çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynatılarak hediyeler dağıtılan organizasyonda, dans gösterisi de yapılarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıldı.
Aslanköy’deki organizasyonun sonunda Milli sporculara plaket takdim edilirken, köydeki çocuklar da Milli sporcularla badminton oynama şansını ve heyecanını yaşadı.