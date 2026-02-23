Esnaf satıştan memnun

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Ramazan ayının vazgeçilmez ürünü Medine hurması kilosu 800 liradan satılırken, Cennet hurması 100 liradan alıcı buldu. Esnaf Cennet hurmasının ilgi gördüğünü belirterek, satışlardan memnun olduğunu belirtti.

Pazarda çileğin kilosu 350 TL, şeftalinin 300 TL, kivi 200 TL’den alıcı beklerken, portakal 50, mandalina 35 liradan satışa sunuldu.

Hostes 250 TL’den satılırken, ayrelli, mantar ve bezelye 200 TL’den tezgâhlarda yer aldı.

Acı biber ile ayva 180 TL’den satışa sunuldu. Bakla ve kolakasın kilosu 150 TL olarak belirlendi. Gömeç (dört bağ), kapya biber, domates, salatalık ve patlıcan 100 TL’den alıcı buldu.

Pancar ve sarma lahana 80 TL’den satışa sunulurken, kabak ile muzun kilosu 70 TL’den tezgâhlarda yer aldı.



