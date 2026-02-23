Esnaf satıştan memnun

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Ramazan ayının vazgeçilmez ürünü Medine hurması kilosu 800 liradan satılırken, Cennet hurması 100 liradan alıcı buldu. Esnaf Cennet hurmasının ilgi gördüğünü belirterek, satışlardan memnun olduğunu belirtti.
Pazarda çileğin kilosu 350 TL, şeftalinin 300 TL, kivi 200 TL’den alıcı beklerken, portakal 50, mandalina 35 liradan satışa sunuldu.
Hostes 250 TL’den satılırken, ayrelli, mantar ve bezelye 200 TL’den tezgâhlarda yer aldı.
Acı biber ile ayva 180 TL’den satışa sunuldu. Bakla ve kolakasın kilosu 150 TL olarak belirlendi. Gömeç (dört bağ), kapya biber, domates, salatalık ve patlıcan 100 TL’den alıcı buldu.
Pancar ve sarma lahana 80 TL’den satışa sunulurken, kabak ile muzun kilosu 70 TL’den tezgâhlarda yer aldı.
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026, 09:54
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Hurma: 800 TL
Çilek: 350 TL
Şeftali: 300 TL
Hostes: 250 TL
Ayrelli: 200 TL
Mantar: 200 TL
Bezelye: 200 TL
Kivi: 200 TL
Acı Biber: 180 TL
Ayva: 180 TL
Armut: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Bakla: 150 TL
Kolakas: 150 TL
Elma: 120 TL
Gömeç (Dört Bağ): 100 TL
Cennet Hurma: 100 TL
Kapya Biber: 100 TL
Domates: 100 TL
Salatalık: 100 TL
Patlıcan: 100 TL
Pancar: 80 TL
Sarma Lahana: 80 TL
Kabak: 70 TL
Muz: 70 TL
Portakal. 50 TL
Mandalina: 35 TL
Bazi sebzeler bu hafta hem TC ve hem de GKRY den daha ucuz..