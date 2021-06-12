Esnafa yeni bir umut

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ay boyunca kapalı kalan sınır kapılarının açılmasıyla geçiş noktalarına yakın çarşılar hareketlenmeye başladı.

Bunlardan biri olan Lefkoşa’nın Arasta çarşısı kapalılık sürecinde yaşadığı ıssızlığı geride bırakmaya başladı.

Ülke genelinde açık olan 9 sınır kapısından her gün binlerce karşılıklı giriş-çıkış yapılırken, Güney Kıbrıs’tan gelen turistler esnafın yüzünü güldürmeye yaradı.

Pandemi nedeniyle bazı kapatılan iş yerlerinin yerine yenileri de açılmaya başladı.

Büyükhan da canlandı

Arasta bölgesindeki tarihi yapı Büyükhan’da canlanmaya başladı. Kapıların tekrar açılması ve geçişlerin başlamasıyla Güney Kıbrıs’tan gelen arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulan Kıbrıslı Türkler, yemek ve kahve keyfine kaldığı yerden devam ederken, birçok turist de tarihi mekanda zaman geçiriyor.

Kahveler içiliyor yemekler yeniliyor. Deyim yerindeyse tarihi Arasta bölgesi yavaş yavaş pandemi öncesindeki görüntülere kavuşuyor.

Bir daha olmasın

Aylarca kapalı kalan esnaf, satışların az da olsa satış yapabildiklerini ifade etti. kapalılık süreçlerinin işlerini bitirme noktasına getirdiğini ifade eden esnaf, “ Umarız bundan sonra böyle kapalılık dönemleri yaşanmaz” dedi. Esnaf, yerli halkın Arasta’ya pek uğramadığını, bu nedenle çoğu iş yerlerinin geçişler başlayıncaya kadar dükkânlarını açma gereği dahi duymadığını söyledi. Uzun süre sessizliğe bürünen çarşıda yavaş yavaş hareketlenme olduğunu dile getiren esnaf, “4 Haziran’da kapılar açıldı. Kapıların açılması bizim için bayram oldu. Çünkü başka türlü iş yapamıyorduk. Aradan 7 gün geçti, 15 aydır yaprak kıpırdamayan çarşıya can geldi” şeklinde konuştu. Arasta esnafı, sadece kendilerinin değil, diğer ilçelerde sınır kapılarına yakın iş yerleri olanların da aynı sorunu yaşadığını söyledi. Esnaf, “Kapıların açılması ülkedeki tüm esnaf için büyük bir getiri oldu” dedi.

Turizmin önemi çok iyi anlaşıldı



Pandemi sürecinde turizm ve turistin ülke için öneminin çok net ortaya çıktığını ifade eden esnaf, yetkililerin bundan böyle adım atarken, bu gerçeği göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirdi.Arasta esnafı, “Turistlere zorluk çıkarmasınlar. Geçişlerde kolaylık sağlansınlar” diyerek, yetkililere çağrıda bulundu.

Kurallara uymalıyız

Esnaf, kapalılık sürecinin sadece kendilerine değil tüm ülkeye büyük zarar verdiğini belirterek, “Yaşadıklarımız bize örnek olsun. Salgın daha bitmedi, vakalar azaldı ama devam ediyor. Bu nedenle herkes maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat etsin. Dikkat etsin ki vakalar bir daha artmasın. Biz esnaf olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yetkililer de gerekli denetimleri gerçekleştirsin. Eğer bir daha kapanırsa bu sefer herkes tamamen biter. Bir daha toparlanamayız” şeklinde konuştu.

Esnaf, ayrıca çarşıda bazı altyapı eksiklikleri olduğunu, turist gelmeye başlamışken bunların da çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Turistlik gezilere kolaylık

Sınır kapılarından geçişlerde 3 seviye uygulanırken; birinci seviye olan yeşil kategorisinde olanlar test ve kısıtlama olmadan ülkeye girebiliyor. İkinci seviye olan turuncuda ise 7 günde bir negatif antijen/PCR testi isteniyor. Seviye 3 olan kırmızı kategorideki geçişlerde ise kısıtlama uygulanırken,

Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi, iş, eğitim, ikamet nedenli geçişler için ise 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi talep ediliyor. Güney Kıbrıs’tan aşısız turistler ise negatif testle, günü birlik turistik turlar için kuzeye geçebiliyor.

Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç kapılarından geçişler yapılıyor.