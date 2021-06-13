Yeni yönetim belirlendi

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Merkez Genel Kurul toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Toplantıda Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.
Mustafa Tolga, genel başkan olurken, İskele şubesinden Mustafa Öztürk, Fevzi Çakmak, Mehmetali Öngören seçildi.
Genel Kurul toplantısında yeni yönetim şu şekilde belirlendi:
Mustafa Tolga (Genel Başkan)
Vedat Uğural (Genel Sekreter)
Özer Çelik (Genel Veznedar)
Hüseyin Demirsu (Koordinatör)
Zihni Bilgehan (Gazimağusa Şube Başkanı)
Öner Çetin Gürçağ (Girne Şube Başkanı)
Tahsin Dinçer (Güzelyurt Şube Başkanı)
Mustafa Öztürk (İskele Şube Başkanı)
Şakir Öksüz (Lefke Şube Başkanı)
Hüseyin Becer (Gazimağusa Şube Sekreteri)
Yaşar Özcemoğlu (Girne Şube Sekreteri)
Yaşar Artam (Lefkoşa Şube Veznedarı)
Fuat Güven (Gazimağusa Şube Veznedarı
İlker Tura (Girne Şube Veznedarı)
Cemal Kılıç (Güzelyurt Faal Üye)
Mustafa Balcıoğlu (Lefkoşa Faal Üye)
Mehmet Akıner (Lefkoşa Faal Üye)
Fevzi Balcı (Gazimağusa Faal Üye)
Raif Şerifoğlu (Gazimağusa Faal Üye)
Zeka Ayberk (Gazimağusa Faal Üye)
Hüseyin Kamil Özinal (Girne Faal Üye)
Gülen Dinçer (Güzelyurt Faal Üye)
Mehmet Ali Öngören (İskele Faal Üye)
Refik Saydam (Lefke Faal Üye).