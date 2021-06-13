Çetin pazarlık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Yarın’ın Kıbrıs’ı” programıyla ilgili 4 milyar 400 milyon Euro’luk AB ödeneğinin serbest bırakılması amacıyla yapılması gereken ve Meclis’te beklemede bulunan reform ve yasalar için bütün siyasi partilerle “uzlaşı” şemsiyesi altında iş birliği köprüleri kurmaya çalışıyor.

Fileleftheros’un “4,4 Milyar Euro İçin Davetiye” başlığıyla manşete çektiği habere göre Anastasiadis, genel seçimlerin yapıldığı 30 Mayıs gecesi ilan ettiği, mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler ile temas turunu yarın küçük partilerden başlayıp Salı akşamı tamamlayacak.



Bu temas turunda “Yarın’ın Kıbrıs’ı ile ilgili 4.4 milyar Euro’luk ödeneğin serbest bırakılması için gereken reformların ileri götürülmesiyle “başarılacak ortak bahsi” muhataplarının önüne koyacak olan Anastasiadis, “meselenin kişisel ya da hükümeti ile ilgili olmadığı, ülkeyi ilgilendirdiği ve şahsının 2023’te yeniden başkanlığa aday olmayacağı” mesajını da verecek. Anastasiadis bu çerçevede, geniş tabanlı bir koalisyon hükümetine katılma veya iş birliği konusunda muhataplarının nabzını yoklayacak.“Yarın’ın Kıbrıs’ı” ile ilgili ödeneklerin serbest bırakılması için tamamlanması gereken toplam 58 reform ve yasal düzenleme var. Bunlardan 23’ünde ilerleme kaydedildi ancak aralarında Adalet, Yerel Yönetimler, Kamu Hizmetleri reformları ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili üç önemli yasa tasarısının da aralarında bulunduğu 20 tanesinin Aralık ayına kadar onaylanması gerekiyor.Sözü edilen 4.4 milyar Euro’nun 1,8 milyarı Sosyal Uyum Fonu, 1,2 milyarlık bölümü Kurtarma ve Dayanıklılık, 1,4 milyarlık bölümü de özel-kamu iş birliğinden ortaya çıkacak faydanın incelenmesiyle ilgili.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 11:22