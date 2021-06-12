Kader günü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavının bugün yapılacağını, sınava toplam 1970 öğrencinin kayıt yaptırdığı açıkladı.

Ülke genelinde dokuz sınav merkezinde yapılacak kolej sınavları, iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

Yüz yüze gerçekleştirilecek Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerin, sınavda görev alacak öğretmen ve çalışanların sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak tüm önlemlerin koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde alındığı da bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolej Giriş Sınavları; Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere dokuz sınav merkezinde yapılacak.

İki oturumda gerçekleştirilecek kolej sınavının, birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Tüm önlemler alındı

Bakanlık, KGS’ya yüksek katılım başvurusu yapıldığını, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1970 öğrencinin katılmasının beklendiğini kaydederek, sınavın sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamak için Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:



“Katılımın bu denli yüksek olmasından hareketle Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme- değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemeler eksiksiz olarak planlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin, görev alacak öğretmen ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak tüm önlemler pandemi kuralları çerçevesinde alınmıştır.”Bakanlık, KGS sınavının sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde yayınlanacağını belirtti.

PCR testi zorunlu

Sınava katılacak öğrencilerin, Bakanlığın daha önceden duyurduğu belgeler (öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktı) ile birlikte, sınavdan yarım saat önce sınav merkezlerinde bulunmaları önerildi.

Bakanlık, Koleje Giriş Sınavları öncesinde PCR testi gerekliliği ve test yapılacak merkezlere ilişkin dün bir açıklama yaparak, KGS’ya girecek öğrencilerin devlet dışında özel sağlık kurumlarından alacakları negatif PCR test sonuçlarının da kabul edileceğini açıklamıştı.

Öğrencilerin negatif PCR test sonuçları sınav öncesi girişte, yetkililer tarafından kontrol edilecek.

KGS için kayıt yaptıran öğrencilerin aday numaraları, sınava girecekleri okul ve sınav salon numaralarının listesine Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinin “//www.mebnet.net/?q=content/kolej-giri%C5%9F-s%C4%B1nav%C4%B1-kgs-alfabetik-%C3%B6%C4%9Frenci-listesi” adresinden ulaşılabiliyor.

