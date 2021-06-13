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Gözler Fed ve TCMB'ye çevrildi

Gözler Fed ve TCMB'ye çevrildi
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Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak. Asya borsalarında bu hafta para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yurt içi piyasalarda gözler haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, ödemeler dengesi verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye çevrildi.
Analistler, bu gelişmelere karşın enflasyona ilişkin devam eden endişelerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu ifade ederek, Fed'in atacağı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

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Hafta içinde Dünya Bankası'nın küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5,6'ya çıkarması ise küresel pay piyasalarını destekleyen unsurlardan oldu.
Öte yandan, 11-16 Haziran tarihlerinde Avrupa'da yapılacak 4 önemli zirve varlık fiyatlarını etkileyebilir.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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