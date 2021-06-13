Deneyimler paylaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KKTC’deki belediyelerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, atılacak adımlar ve destek verilmesi için istişarelerini sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve Genel Sekreter Sezer Cihan, KKTC'deki belediyeler ve siyasi makamlarla yaptıkları görüşmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toprak, KKTC'li belediyelerle deneyim paylaşımı yapabilmek ve belediyelerin eksiklikleri olan konularda yardımcı olmak üzere KKTC'ye geldiklerini söyledi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gazimağusa Belediyesi, Yenierenköy Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi ile istişareler yaptıklarını kaydeden Toprak, "Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile yaptığımız görüşmede, onların spor tesislerinin bazı eksikleri ve tadilata ihtiyacı olduğunu öğrendik, kısa zaman içerisinde bunun için bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Bunun yanında meslek ve sanat edindirme kurslarının verildiği bir merkez açmayı planlıyoruz. Yeri gördük, tam bizim yapmayı planladığımız işe uygun mekan olduğunu tespit ettik ve tadilatı yapacağız. Orada inşallah KKTC'li kardeşlerimizin meslek, sanat edinmeleri hususunda kurslar verilecek. Gazimağusa'da Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi konusunda da bir merkez açacağız." dedi.

Toprak, Türkiye'nin KKTC'li kardeşleri ile beraber hareket ettiğinin ve onların ihtiyaçları noktasında her türlü destek için gayret sarf ettiğinin altını çizerek, Türkiye'deki belediyeler olarak KKTC'deki tüm belediyelerle iş birliği içerisinde olmayı arzuladıklarını söyledi.

Cihan, KKTC'deki kardeş ve dostlarıyla bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını, KKTC'deki belediyelerle, ortak iş birliği geliştirmek, belediyecilik, sosyal, ulaşım, çevre ve eğitim gibi alanlarda karşılıklı tecrübe paylaşımı yapacaklarını kaydetti.

Cihan, ziyaret kapsamında ortaya bir eylem planı koyduklarını, 3 ay sonra, 1 yıl sonra veya 3 yıl sonra KKTC'de hangi proje ve faaliyetleri yapacaklarını da planladıklarını vurguladı.