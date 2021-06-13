Moral oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasollular Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Limasollular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Tancer, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona destek belirten Tancer, Tatar’ı dün gerçekleşecek olan kitap tanıtım etkinliğine davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bir parçası olarak Limasol’da direniş yıllarında önemli hizmetler veren insanların olduğunu, esir kamplarında kalarak sonra Kuzey’e geçenlerin bulunduğunu hatırlattı.

Tatar’ın Gaziantep’ten misafirleri vardı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile her zaman iş birliği içerisinde olmaktan ve tecrübe alışverişi yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.Kıbrıs Türk halkının, İngiliz idaresinden sonra yerel yönetimleriyle tecrübeleri ve geçmişinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, hizmet verebilmek için verimliliğin önemine değindi.Cumhurbaşkanı Tatar, su temini konusu örneğinde olduğu gibi başka konularda da değerli iş birlikleri yapılarak halkın refah ve hayat kalitesinin artırılmasını desteklediklerini ifade etti.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da, KKTC’deki birçok belediyeye ziyaretlerde bulunduklarını söyledi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.