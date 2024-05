‘Et ithalatını destekliyoruz’

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) hayvan üreticilerinin eylemine destek verdikleriyle ilgili yanlış bir algı oluştuğunu, Res-Bir Başkanı’nın sorunun diyalogla çözülmesine katkı koymak için Başbakanlık önüne gittiğini, hala karkas et ithalatını desteklediklerini duyurdu.

Taraflara ve hükümete çağrıda bulunan Res-Bir, ülkedeki canlı hayvan sayısının ortaya konmasını, meseleye halkın gözünden bakılmasını talep ederek, “Bu soruna birlikte çözüm bulalım. Batacak gemi birlikte olduğumuz gemidir” açıklamasında bulundu.

2020’den beridir et fiyatlarındaki fahişliğe, canlı hayvan sayısındaki azlığa dikkat çektiğini fade eden Res-Bir, hayvancıya zarar vermeyecek modelle kısa vadede et ithalinin savunduğunu belirtti.