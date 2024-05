Güzel bir işbirliği

Tuğçe Ülkü AYDIN

Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yapımı tamamlanan Alayköy İlkokulu ek derslik binası, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, üreten kesimleri desteklemek, ödemleri zamanında yapmak için çalıştıklarını belirterek, hükümet programında ortaya koydukları vizyonu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, eğitimi geliştirmek, daha ileri taşımak adına çalıştıklarını vurguladı.

Törene; Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, bazı üst düzey yetkililer, ek dersliklerin yapımına katkıda bulunan iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ilk olarak Alayköy İlkokulu öğrencilerinin gösterilerine yer verildi. Törende daha sonra sırasıyla konuşmalar yapıldı.

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay törende yaptığı konuşmada, Alayköy ilkokulunun 1974 yılında eğitime başladığını belirterek, okulun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünün kutladığını söyledi.

Ünbay, hızla gelişen bölgede okulun öğrenci sayısının da arttığını belirtti.

Okulda 15 şubede 368 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Ünbay, bu dönem sonunda 2 şubeli 5. sınıfların mezun olacağını ve yeni dönemde 3 şubeli ana sınıfların birinci sınıfa başlayacakları bilgisini aktardı.

Ünbay, yeni yapılan dersliklerin önemli bir ihtiyacı gidermek adına doğru zamanda tamamlanarak, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu kaydetti.

Ünbay, dersliklerin yapılmasına katkı koyan Olgun Amcaoğlu ile Nazım Çavuşoğlu ve Ali Kofalı’ya teşekkür etti.

Amcaoğlu: Yatırımlarla gelişiyor

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, Alayköy İlkokulu’nun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünün kutlandığını söyledi.

Alayköy’ün gittikçe gelişip güzelleştiğini ifade eden Amcaoğlu, bu çerçevede yatırımların da geliştiğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, devletin kaynaklarının her zaman her şeye yetmediğini ifade ederek, iş inşaları ve yerel yönetimlerin kendi yaşadıkları bölgelere el uzatmasının önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, ülkenin hayırsever insanları, belediye ve merkezi hükümetin enerjilerini birleştirilerek Alayköy İlkokulu’nun ihtiyaç duyduğu iki sınıfının yapıldığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmasında, çocukların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dersliklerin yapımına katkı koyan Kofalı Grup, Sarıkaya Elektrik Ltd., Dört Yıldız Grup, Airkam Trading Ltd. yetkililerine plaket verilerek, sınıfların açılışı yapıldı.