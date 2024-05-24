Yatak odası içerisinde rızası olmadığı halde yabancı uyruklu kişiye cinsel tecavüzde bulundu



Konu ile ilgili mahkemede yeminli şahadet veren Lefke karakolunda görevli polis memuru Erdem ÇEVİKDAL zanlı 5 mayıs 2024 tarihinde 04:00 raddelerinde bir eğlence mekanında tanışıp arkadaş olduğu yabancı uyruklu biri ile bir apartmanın ikemetgahında ayni tarihte sarhoş bir vaziyette bulundukları sırada ikâmetgahının yatak odası içerisinde rızası olmadığı halde yabancı uyruklu kişiye cinsel tecavüzde bulunup cinsel dokunmazlığını ihmal etmiştir dedi. Zanlı Y. E. G. şikayet üzerine dün tutuklandı. Bu nedenle ilgili tahkikatın yeni başladığını belirten polis memuru Erdem ÇEVİKDAL müştekilin devlet hastanesi götürülmüş fakat kontrol edilmediğini belirterek alınması gereken ifadeler ve kamera kayıtları yanında yapılacak olan doktor kontrolü ile yeni suçların oluşması ihtimalidir diyerek 3 gün tutukluk süresi taleb etti. YARGIÇ konu ile ilgili zanlıya söz hakkı verdiğinde suçları kabul etmediğini belirtti. Bu anlamada soruşturmanı salimen yürüte bilinmesi için poliste zanlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.