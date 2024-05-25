Tam destek aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın davetlisi olarak Polonya’ya gitti. Andrzej ve Başbakan Donalt Tusk ile görüşen Hristodulidis “Polonya’nın gerek BM’de gerek Avrupa Konseyi’nde ne zaman Kıbrıs sorununu önemli yönleri görüşüldüğünde Rum tezlerine destek verdiğine dikkat çekerek" teşekkür etti.

Fileleftheros’un Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Polonya’yı ziyaret eden ilk Rum Yönetimi Başkanı olan Hristodulidis “tarihi” diye nitelediği ziyareti ile Polonya ile Güney Kıbrıs arasındaki, 2004’teki AB üyeliklerinden sonra daha da güçlenen siyasi ilişkilerin yeniden teyit olduğunu söyledi. Ziyaretinin, iki taraf arasındaki iş birliğinin turizm, ticaret ve yatırım alanlarında daha da güçlendirilmesini hedeflediğini, bu yönde karşılıklı irade ortaya konulduğunu anlattı.

Nikos Hristodulidis turizm alanında karşılıklı turist akışlarının etkileyici şekilde arttığını, bu yıl 300 binden fazla Polonyalı turist beklediklerini belirterek Polonya ziyaretinde iki ülke arasındaki uçuşların haftada 35’e çıkarılması hedefini taşıdığını söyledi.

İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen toplam ticaretin 2022’ye göre yüzde 7,1 artarak 113 milyon Euro’ya yükseldiğine işaret eden Hristodulidis hem ticaret hacminin hem de iki tarafın karşılıklı yatırımlarının artırılması perspektifleri olduğuna işaret etti

Hristodulidis “Burada olmam vesilesiyle, ezelden beri Kıbrıs sorununu çözme çabalarımızı desteklemesi, gerek BM’de gerek Avrupa Konseyi’nde ve diğer yerlerde ne zaman Kıbrıs sorunu konuşulsa tezlerimize destek vermesi nedeniyle Polonya’ya alenen teşekkür etmek isterim.” ifadesini kullandı.

Polonya ile AB içerisindeki iş birliklerine de değinen Hristodulidis Polonya ve Güney Kıbrıs’ın Danimarka ile birlikte 2011-2012’de Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı yaptığını, 2025 ve 2026’nın ilk yarısında da Ortak Dönem Başkanlığı yapacaklarını hatırlattı. Hristodulidis “Özellikle jeopolitik düzeyde artan birçok uluslararası zorluğu yönetmemiz gerekecek.” dedi.