Ülke kaosa sürüklenebilir...

Naimoğulları, bu sabah yönetim kurulunu toplantıya çağırdığını, gün içinde de sendikalarla toplantı yapacaklarını kaydetti.

Bgünkü toplantlarda pazartesi için planlanan genel grev ve eylemin hazırlığının yapılacağını ifade eden Naimoğulları, Başbakan ve Tarım Bakanı'nın dün yaptığı açıklamalar sonrası tepkilerinin daha da büyüdüğünü belirtti. Tarım Bakanı ve Başbakan'ın, “hükümetin bozulmaması veya sıkıntıya girmemesi için geri adım atma niyetinde olmadığını ve halkı kandırmaya çalıştığını” öne süren Naimoğulları, “Aksi halde hükümet sıkıntıya girecek ama üreticiyi harcadılar” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, pazartesi günü yapılması planlanan genel grev kararının ortada olduğunu da ifade ederek, bugün yapacakları toplantıda “nasıl bir eylem şekli olacağı kararı verileceğini” söyledi.

Hyvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin hayvancılık politikalarını ve ithal et kararını protesto etmek için