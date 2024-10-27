5 bin lira için başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren giyim mağazasında çalışan Çağrı Ocak isimli şahıs, hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın kasada açık çıkmasıyla yapılan araştırma sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada zanlının sattığı kıyafetler karşılığı aldığı 4 bin 940 TL parayı sirkat ettiği ifade edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Onur Gazinocu, zanlın 2 Ekim 2024 tarihinde Gazimağusa’da, bir alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren mağazada, satmış olduğu spor kıyafetlerin karşılığı olarak aldığı 4 bin 940 TL parayı kasaya yatırmayarak sirkat ettiğini açıkladı.

Miktar artabilir

Olayın 24 Ekim’de bildirildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, ilk etapta çalınan miktarın 4 bin 940 TL olarak belirlendiğini ancak mağazada incelemelerin sürdüğünü söyledi. Polis memuru, kasada diğer günlerde de açık tespit edildiğini, zanlının bu açıklarla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. Polis memuru, soruşturma kapsamında mağazanın güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini, fatura ve hesapların mercek altına alındığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının verdiği beyanların araştırılacağını belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.