Evde yakalandı

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından tutuklanan Y.U. ile ona ona uyuşturucu sattığı iddia edilen H.Ö.’nün ardından operasyon esnasında polisin elinden kaçak H.T. de yakalandı. Diğer iki zanlının tutukluluk hali devam ederken, H.T. dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada aranan şahıs olan H.T.’nin önceki gün Güzelyurt’taki evinde tespit edilerek tutukladığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri bir aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi. Polis, sürücü Y.U.ile yolcu H.T.’nin araçtan indiğini ancak H.T.’nin bir fırsatını bulup kaçtığını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir madde bulunarak emare alındığını ve zanlı Y.U.’nun tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde kaçan arkadaşıyla birlikte aralarında bin TL toplayarak Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldiklerini, Göçmenköy’de H.Ö. buluşarak uyuşturucu madde aldıklarını ve geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, H.Ö.’nün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada, cebinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 330 TL para bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, H.Ö.’nün ifadesinde diğer zanlılarla buluştuğunu ancak uyuşturucu vermediğini söylediğini aktardı.

Polis, H.T.’nin ise 21 Mart tarihinde Güzelyurt’ta ikametgahında yakalandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı H.Ö.’nün tasarrufunda bulunan ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yanık sigaranın Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlı H.T.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

