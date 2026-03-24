Sektöre destek şart

Orta Doğu’daki savaşın, Kuzey Kıbrıs ekonomisine yönelik olumsuz etkileri Meclis’in dünkü birleşiminde ele alındı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, özellikle turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti. “Turizme çok ciddi bir darbe vurulmak üzeredir” diyen İncirli, birçok yan sektörün de olumsuz yönde etkilendiğini belirterek ciddi destek çağrısında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel ise Ajet ve THY ile yapılan protokole dikkat çekerek bu yıl da benzer bir protokol yapılması için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Üstel “Oteller yüzde 80 doluluk ile çalışıyorsa Türkiye’den gelen turistler sayesindedir” dedi ve Rum Yönetimi’nin yabancı turistlere yönelik baskılarından şikayet etti.

İncirli: Denetimler nasıl yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemeler ele alındı.

Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan destek paketine değinen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, henüz savaşın ekonomik etkilerinin yaşanmadığını savundu.

İncirli, ekonominin kötü yönetildiğini ve hayat pahalılığı konusunun bu durumu daha da kötüleştireceğini dile getirdi.

Prim desteklerinin aralık ayından beri ödenmediğini, şimdi “gecikmiş bir kararla” tekrar devam ettiğini söyleyen İncirli, asgari ücret üzerinden verilen toplam 12 bin TL’lik desteklerin kime verildiğini, toplam ne kadar ödeme yapıldığını ve denetimlerin nasıl yapıldığını sordu.

Prim destekleri kesildiği zaman işten çıkarmaların artığını söyleyen İncirli, işten çıkarmalar ve çıkarılan kişiler hakkında veri toplanması gerektiğini kaydetti.

“Piyasaya zarar veriyorsunuz. Bu dokunuşlar amacına ulaşmıyor.” şeklinde konuşan İncirli, bunun “beceriksizlik” olduğu görüşünü belirtti.

Ödeme güçlüğü içinde olan ve ödeme kapasitesi bulunmayan üreticiye, Kalkınma Bankası’ndan kredi verilerek, borcu borç ödemenin teşvik edildiğini savunan İncirli, üreticilerin ayakta kalabilmesi için borçların yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Savaşın şok dalgalarının ülkede çok fazla hissedilmese de turizmle süt ve süt ürünleri sektörlerinin etkilendiğini ve süt ürünlerinde körfez ülkelerine yapılan ihracatın durduğunu söyleyen İncirli, CTP’nin vizyonunda, Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin gelişmesine yer verilmesi olduğunu anımsattı.

Süt için yeni pazarlar aranmalı

“Siyaset geleceğe dair sorunları da önceden görmeli.” diyen İncirli, süt ve süt ürünleri için yeni pazarlar aranması gerektiğini ve gerekirse, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım alınabileceğini vurguladı. Bu konunun acil olduğunu belirten İncirli, imalatçıların ve üreticilerin zor durumda olduğunu söyledi.

Turizme çok ciddi bir darbe vurulmak üzere

“Turizme çok ciddi bir darbe vurulmak üzeredir” diyen İncirli, gelecek yıl için turizm sektörü açısından derhal çalışma yapılması gerektiğini belirtti. İncirli, turizmin birçok yan sektörü etkilediğini belirterek, turizmin ayakta kalabilmesi ve işten çıkarmaların engellenmesi için yapılabileceklere değindi.

Açıklanan pakette bu sektörlere yer verilmemesini eleştiren İncirli, Hayat Pahalılığı konusunda, işletmeler ve halkın zor duruma gireceğini savunarak, “İnsanlar gideceğiniz zaman için gün sayıyorlar.” dedi.

Üstel: Desteklerle açılımlar yaptık

Başbakan Ünal Üstel ise hükümet olarak vatandaşa desteklerini hep devam ettirdiklerini belirtti.

Üstel, kendi hükümetleri döneminde çalışan sayısının 90 binden 160 bine çıktığını ve bunun sebebinin teşvik programları olduğunu kaydetti.

Hükümetin engelli istihdamı yaptığını söyleyen Başbakan Üstel, desteklerle açılımlar yaptıklarını vurguladı.

Üstel, özel sektöre uygulanan prim desteklerine değinerek, çalışma hayatında KKTC vatandaşlarının sayısının arttığını söyledi.

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs’ta çalışan vatandaşların sayısının bu teşvik ve asgari ücret artışları sebebiyle her geçen gün azaldığını belirtti.

Körfez ülkelerine yapılan ihracatın sektörle görüşüldüğünü, paketin öyle düzenlendiğini kaydeden Üstel, Körfeze giden krema ve telemenin Türkiye Cumhuriyeti’ne gitmeye başladığını söyledi.

Hükümetleri döneminde süt sektöründe gelişme yaşandığına dikkat çeken Üstel, Kalkınman Bankası'ndan birçok sektöre açılımlar yapılmasının bir ilk olduğunu vurguladı.

Savaşın devam etmesi sebebiyle ekonominin her dalında sıkıntı yaşanacağını belirten Üstel, “Bu sıkıntıları asgariye indirmek için ve üreticiye destek vermek için destek programını açıkladık.” dedi.

Orta Doğu’daki savaşa değinen Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak ülkede güvenliği sağladığını vurguladı.

Turistlerin çoğunluğu Türkiye’den

Üstel, turizm sektörünün sadece Türkiye üzerinden değil 3’üncü dünya ülkelerinden de turistler ağırlandığını ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelip KKTC konaklamak isteyen turistlerin Rum tarafının baskısı altında kaldığını kaydetti.

Ajet ve THY ile yapılan protokole dikkat çekerek bu yıl da benzer bir protokol yapılması için çalışmaların başlatılacağını belirten Üstel, oteller yüzde 80 doluluk ile çalışıyorsa bunun Türkiye’den gelen turistler sayesinde olduğunu söyledi.

Mali İşbirliği Protokolü’nün daha erkene çekileceğini belirten Üstel, elektriğe şu an bir zam yapılmadığını yapılacaksa, asgari bir zam yapılacağını söyleyerek, akaryakıtta tedarik sorunu olmadığını, 2 aylık stok bulunduğunu dile getirdi.

Berova: Kaynaklar çarçur edilmedi

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise hükümete yönelik, kaynakların çarçur edildiği, yatırım yapılmadığı, usulsüzlük ve yolsuzluk olduğu yönündeki söylemleri eleştirdi. Berova, bu ifadelerin ekonomik gerçekliklerden uzak olduğunu söyledi.

Berova, bölgede yaşanan savaşın dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini, oluşan dalgaların Avrupa ülkeleri ve Güney Kıbrıs’ı etkilediği gibi KKTC’yi de etkilediğini belirtti.

Bu dalgalanmanın zamanla azalacağı ve özellikle sonbahar aylarında daha rahat bir sürece girileceği öngörüsüyle söz konusu düzenlemenin yapıldığını ifade eden Berova, yapılan düzenlemeyle bu “akut dönemde” üç aylık hayat pahalılığı ödeneğinin hem çalışanlara hem de asgari ücretlilere yansıtılarak bir “can suyu” sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

İlerleyen süreçte değişkenlere bağlı olarak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını dile getiren Berova, düzenlemenin neden tek paket halinde getirilmediğine ilişkin eleştirilere de değindi. Zaman baskısı altında çalıştıklarını belirten Berova, yasal düzenlemenin ay sonuna kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Şahali: Artışlar tıraşlanacak

CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıkarak hükümetin gerekçelerine tepki gösterdi. Şahali, ileri sürülen gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bu gerekçelerinizin hepsi yalandır, siz de çok iyi biliyorsunuz.” dedi.

27 Ocak tarihinde maaşlardaki artışların dengelenmesine yönelik bir komite kurulmasına karar verildiğini hatırlatan Şahali, bu komitenin yüksek maaşlarda hayat pahalılığı kaynaklı artışların “traşlanması” amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026, 10:00