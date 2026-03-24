Binbaşı Taştekin bugün uğurlanacak

Katar’da düşen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, bugün memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlanacak. ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ise dün Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Mart akşamı Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitim sırasında, helikopterin Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu Binbaşı Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Kazada ayrıca dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da hayatını kaybetti.

Şehit ASELSAN teknisyenleri Kahraman ve Can, dün Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenleri Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda bakan katıldı.

Şehit Süleyman Cemre Kahraman, 31 yaşında ve bekardı; naaşı cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedildi. Şehit İsmail Enes Can ise 26 yaşında ve bekardı; naaşı memleketi Ankara Güdül’de toprağa verildi.

Binbaşı Sinan Taştekin için bugün memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlenecek ve ardından toprağa verilecek.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin ailelerine taziyelerini iletirken, ASELSAN çalışanlarına ve şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

