Sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren 47 yaşındaki H.H.T. Lefkoşa’da basit bir kazaya karışınca tespit edildi.

Meydana gelen ufak çaplı kazayla ilgili soruşturma kapsamında yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Nisan 2024 tarihinden beri KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği belirlendi. Bayramın ikinci günü tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; 21 Mart tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli ekipler tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında zanlının şüpheli görülerek kontrol altına alındığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplam 312 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru; yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan zanlı ile ilgili ifade temin edilmesi gerektiğini, ayrıca zanlının ülkede bulunduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatılacağını da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

