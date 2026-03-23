Tümüne el konuldu

Güney Kıbrıs’ın Larnaka Havalimanı’nda gümrük yetkilileri, iki yolcunun bagajında beyan edilmemiş ve toplam 54 bin Euro değerinde lüks eşya tespit etti. Gümrük departmanından yapılan açıklamaya göre, yolcuların Rus asıllı ve Kıbrıs vatandaşı olduğu, İsviçre’den geldikleri belirtildi.

Risk değerlendirmesinin ardından bagajları detaylı olarak inceleyen gümrük yetkilileri, gerekli gümrük vergileri ve KDV ödenmesi gereken eşyaları buldu. İlk yolcunun bagajında, 40 bin 000 Euro değerinde lüks bir kol saati tespit edilirken, ikinci yolcunun bagajında yaklaşık 9 bin 400 Euro değerinde bir lüks kol saati ile 4 bin 500 Euro değerinde kayak kıyafeti ve ayakkabısı bulundu.

Gümrük yetkilileri, yolculara gümrük muafiyetini aşan malları varışta beyan etme yükümlülüklerini hatırlattı. Yetkililer, beyan edilmeyen yüksek değerli eşyaların tespiti ve gerekli ödemelerin sağlanmasının hem vergi düzeni hem de yasal sorumluluk açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026, 10:03