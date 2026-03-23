Zirvede beyaz şölen

Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos Dağları’nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kışın son günlerinde yaşanan bu sürpriz kar yağışı, bölgeye görsel bir güzellik kazandırdı. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, Trodos Dağları’ndaki kar manzaralarını görmek ve kaydetmek için bölgeye akın etti.

Kar yağışı, beklenenin aksine kısa sürede etkili olurken, özellikle dağın yüksek noktalarında doğal manzaralar kartpostalları aratmayacak güzellikte oluştu.

Karla kaplanan ormanlık alanlar, vadiler ve dağ zirveleri doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için eşsiz görüntüler sundu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, dağ yollarını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde don ve kaygan zemine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Bu arada Meteoroloji Uzmanı Anula Dimitriadou, Trodos Dağları’nda meydana gelen kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtüyü ve doğal güzellikleri gözler önüne seren görüntüleri paylaşarak bölgedeki kar kalınlığı ve hava koşullarıyla ilgili bilgi verdi.

Dimitriadou, kar yağışının kısa süreli olmasının beklenmesine rağmen yüksek kesimlerde etkisini hissettirdiğini, bu nedenle hem bölgedeki ulaşımda hem de günlük yaşamda tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.