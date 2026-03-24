Yenisi atanacak

Avusturyalı diplomat Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs özel temsilciliği görevinden ayrıldı, istifa kararını Komisyon ve Birleşmiş Milletler’e iletti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, Hahn’ın “diğer görevleri” nedeniyle görevinden ayrıldığını belirterek, Komisyon’un karara saygı duyduğunu ve son bir yıldaki katkıları için teşekkür ettiğini açıkladı.

Berestecki ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yeni temsilci atanmasına ilişkin süreci ilerleyen dönemde değerlendireceğini ifade etti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre Hahn, istifa kararını hem Avrupa Komisyonu’na hem de Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupla bildirdi.