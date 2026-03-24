Petrol fiyatı düştü

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sürüyor. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyledi. Trump'ın İran ile görüşmeler yürütüldüğünü ve bu görüşmelerin savaşı sonlandırabileceğine dair verimli geçtiğini söylemesiyle beraber küresel petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na dair açıklamalar yaptı. Trump, ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyleyerek “Orta Doğu'daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi” konusunda görüşüldüğünü söyledi.

Trump, “Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.

Trump'ın açıklamaları piyasalarca hemen olumlu karşılanırken Brent petrol fiyatı 108'den 98 dolar'a geriledi.

ABD Başkanı daha sonra Fox'a konuştu. “İran bir anlaşma yapmak için can atıyor. Bu 5 gün içinde ya da daha kısa sürede olabilir” dedi.

Açıklamasının ardından medya kuruluşlarına konuşmaya devam eden ABD Başkanı Trump, AFP'ye telefonla yaptığı kısa açıklamada, İran'la ilgili soruya "İşler çok iyi gidiyor" yanıtını verdi.

Trump daha sonra havaalanında konuştu. ABD Başkanı, İran'la “iyi görüşmelerin” yapıldığını, bazı önemli konularda uzlaşma sağlandığını, görüşmelerin gidişatına göre çatışmanın bitebileceğini söyledi.

Trump, “Biz de onlar da anlaşma yapmak istiyor. İran'ın üst düzey liderliği ile görüştük. Mücteba Hamaney'den haber almadık, yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum. Onun ölü olmasını istemiyorum. Ama Hamaney'in oğlunu lider olarak görmüyorum. Orta Doğu'da barış istiyoruz, nükleer silah istemiyoruz. Anlaşma olursa İran için ve bölge için çok iyi olurdu. İsrail, şimdi sahip olduğumuz durumla ilgili mutlu olacaktır. İran'ın petrolden herhangi bir para kazandığını sanmıyorum. Bir anlaşmayı garanti edemem, İranlıları ben aramadım, onlar aradı. Ama eğer anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu almamız çok kolay olacak. İran'ın telekomünikasyonu yok, büyük iletişim eksiklikleri var" dedi.

Trump, uzlaşılan 15 noktanın olduğunu söyledi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştıklarını savundu. ABD Başkanı, anlaşma sağlandığında petrol fiyatlarının “taş gibi düşeceğini” öne sürdü.

Anlaşma olursa İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu alacaklarını söyleyen Trump, görüşmelerin başarısız olması durumunda ise İran'ı bombalamaya devam edeceklerini kaydetti.



İran, Trump'ın açıklamalarını yalanladı

İran'ın Fars haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile "verimli" görüşmeler hakkındaki açıklamasına rağmen, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişim olmadığını belirtti. İran'ın Batı Asya genelindeki enerji santrallerini hedef alacağı uyarısının ardından Trump'ın geri adım attığı ve İran enerji santrallerini hedef almaktan vazgeçtiği belirtildi.

Tasnim haber ajansı da İran'ın saldırılara karşılık vermeye ve topraklarını geniş çapta savunmaya devam edeceğini belirtti. Tasnim, "psikolojik savaş devam ettiği sürece" Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına karşı, “Amacı enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak. Tahran ile Washington arasında bir görüşme yok." dedi.

Değerli metallerin fiyatı yükselmeye başladı

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji tesislerine saldırıları erteleme mesajı piyasaları salladı. Petrol fiyatları hızla gerilerken gün boyu aşağı yönde izleyen değerli metallerin fiyatları ise hemen yükselmeye başladı.

Gün içinde 114 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’den fazla değer kaybederek 99 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü yüzde 8 düşüşle 90 dolara indi. ABD'nin 2 yıllık hazine tahvillerinin getirisi de 8 baz puan, 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi de 7 baz puan düştü.

Wall Street'te mesai saatinin başlamasına yakın gelen Trump'ın açıklaması hemen olumlu karşılanarak vadeli işlemlerde değerleri yüzde 2'den fazla yükseltti. Avrupa'nın STOXX 600 endeksi ve değerli metaller de pozitif yönde seyretmeye başladı.

Bazı uzmanlara göre Trump'ın erteleme mesajı ve Tahran ile “verimli görüşmeler”, ABD Başkanı'nın geçen günkü tehditlerinin yarattığı kaybı telafi etti.





Starmer: İran bizi hedef almıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada, İran'ın İngiltere anakarasını hedef aldığına dair herhangi bir değerlendirme yapılmadığını söyledi. Starmer gazetecilere, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair herhangi bir değerlendirme yok" dedi.

Hafta sonu İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlattığı yönündeki haberlerin ardından, İngiltere'nin İran tarafından hedef alınabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

